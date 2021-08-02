2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya mücadelesi etme hakkı kazandı.

Makuhari Messe'deki repesaj maçında Tunuslu Zaineb Sghaier ile karşılaşan milli sporcu, rakibini bir dakika 21 saniyede tuş etti.

Yasemin Adar, bronz madalya maçında Kırgız Aiperi Medet Kyzy ile bugün TSİ 14.55'te karşı karşıya gelecek.