DHA

2023 Avrupa şampiyoasında 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, çeyrek finalde Romen Catalina Axente´yi (10-0) sayı tuşu ile yendi. Yarı finalde ise Ukraynalı Anastasia Osnıach´i (14-4) Sayı tuşu ile yendi ve finale yükseldi. Yasemin Adar 6. Avrupa şampiyonluğu için akşam seansında Avusturya´lı Martina Kuenz karşılaştı. Maçın ilk dakikalarında rakibini bastırarak yerde 2 puan aldı. Adar, ilk devreyi kontrollü güreşerek Martina Kuenz karşısında ikinci devreye 2-0 önde başladı. Atak güreşen Kuenz karşısında kontrolü hiç bırakmayan milli mayo Yasemin Adar, maçın ilk pasif uyarısını aldı. Rakibine pasif güreştiği için 1 puan verdi ve son dakikaya minder dışına kaçtığı için skor 2-2 oldu. Eşitlikle son 30 saniyeye giren son Avrupa şampiyonu Yasemin Adar, maçı avantaj puanıyla kazanarak 6'ncı kez Avrupa şampiyonu oldu.

YASEMİN ADAR 6'NCI DEFA AVRUPA´NIN ZİRVESİNDE

Yasemin adar 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2022 yıllarında altın madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar bu yılda şampiyon olarak altın madalya sayısını 6´ya yükseltti.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda zirvede yer alarak altın madalyanın sahibi olan Yasemin Adar Yiğit ile bronz madalya kazanan Nesrin Baş ve Evin Demirhan Yavuz´u tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:



"Hırvatistan´da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Milli sporcumuz Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazanarak Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdi. Kariyerindeki 6. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Milli sporcumuzu tebrik ediyorum. Şampiyonada, bronz madalya kazanan Nesrin Baş ve Evin Demirhan Yavuz´u da gönülden kutluyor, bu tarihi başarılarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

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