Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ederek, seçime katılan tüm siyasi partileri ve adayları, demokrasinin en temel gereğinin yerine getirilmesine yaptıkları katkılardan dolayı kutladıklarını bildirdi.

100. YILA GÜÇLÜ GİRİLMELİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nin gerçekleşmesi ile Türkiye’de yerel seçim sürecinin son adımının da tamamlandığını aktaran Sargın, “Bugünden itibaren odağımız ülkemizin 100’üncü yılına güçlü bir ekonomi ile girmek olmalı. Bu hedefe yönelik olarak, önümüzdeki dönemde, ekonomi, iş ve yatırım ortamına ilişkin reformlar hızla hayata geçirilmeli ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.