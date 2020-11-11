"Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar" kampanyası binlerce kişiye şifa oluyor

AA

Yeryüzü Doktorları Derneği Program ve Operasyonlar Müdürü Safa Şimşek, AA muhabirine, sağlık alanında uzun yıllardır faaliyet yürüttüklerini, çalışmalar sırasında sağlıklı bir doğumun, devam eden süreçte çocukların ve bireylerin yaşam kalitesini ciddi anlamda etkilediğini belirlediklerini söyledi.

Pek çok sağlık sorununun gebelik aşamasında ve doğum sürecinde sağlıklı bir yaklaşımla çözüldüğünü gözlemlediklerini, istatistiklerin de bu durumu doğruladığını anlatan Şimşek, dünyada her gün 800'den fazla kadının doğum sırasında oluşan komplikasyonlar ve gebelikteki sorunlar nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı. Şimşek, az gelişmiş ülkelerde bu rakamın dünya ortalamasına kıyasla daha da yüksek olduğuna işaret etti.

Geçen yıl 5 yaş altı 14 bin çocuğun vefat ettiğini, bu ölümlerin çoğunluğunun doğum sırasında gelişen problemler sebebiyle yeni doğanlarda yaşandığını dile getiren Şimşek, "Biz de Yeryüzü Doktorları olarak yürüttüğümüz çalışmalarda Anne-Çocuk Sağlığı Programına özel bir önem veriyoruz. Bu konuya özel olarak yaklaşıyoruz. Bu amaçla da bir kampanya başlattık. Takipçilerimize, bağışçılarımıza, destekçilerimize bu problemi anlatmaya ve desteklerini istemeye çalışıyoruz. Muayene bedelini 90 lira olarak belirledik, kampanyaya destek vermek isteyenler derneğimizin online bağış kanallarından veya merkezimizi ziyaret ederek desteklerini sunabilirler." dedi.

Bu kapsamda, "Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar" sloganı ile bir kampanya başlattıklarını, özellikle Afrika'da ve Orta Doğu'da bu çalışmaları yürütmeye gayret gösterdiklerini belirten Şimşek, "Somali'deki doğum kliniğimizde her ay yüzlerce hastaya hizmet sunuluyor. Hem doğumlar gerçekleşiyor, hem gebelik takibi yapılıyor, hem de kadın hastalıkları ve anne-çocuk sağlığıyla ilgili temel sağlık hizmetler sunuluyor. Ücretsiz ilaç da veriliyor, tıbbi bakımlar sağlanıyor. Yine Suriye'nin Azez bölgesinde bir doğum kliniğimiz var. Burada da yaklaşık 3 yıldır hizmet veren bu kliniğimize her gün onlarca hasta geliyor." diye konuştu.

Şimşek, kampanya vesilesiyle Somali ve Suriye'nin ardından Çad'da da bir klinik açarak, burada da önlenebilir hastalıkların tedavisi için çalışma yürütmeyi hedeflediklerine değindi.

- "Pek çoğu küçük problemler nedeniyle hayatları boyunca büyük ızdıraplar çekiyorlar"

Sağlıklı nesillerin ülkelerinin geleceğine de sağlıklı katkı sunacağına inandığını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Çocukluktan itibaren sağlık problemleriyle baş etmek zorunda kalınan toplumlarda zaten uğraşmak zorunda oldukları yoksulluk ve pek çok kalkınma problemleri var, oradaki insanların sağlık problemleriyle baş etmeye fırsatları kalmıyor. Pek çoğu küçük problemler nedeniyle hayatları boyunca büyük ızdıraplar çekiyorlar ve sadece hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Bu insanlar bu mücadeleyi verirken bulundukları toplumun uzun vadeli büyük problemleriyle büyük meseleleriyle uğraşacak mecalleri kalmıyor.

Sahada gözlemlediğimiz trajik olaylar oluyor. Dokusundaki küçük bir yaradan dolayı, yani düştünüz kolunuzda biraz derince bir çizik oldu, bundan dolayı ölmek ne kadar trajik, ne kadar akla zor geliyor. Ancak gerçekten böyle vakalar var. Doktorun, herhangi bir tıbbi hizmetin olmadığı yerlerde çok basit problemlere, basit dokunuşlar yapılmadığı için açık yarasından dolayı enfeksiyon kapıp ve ölümü gerçekleşen çok vaka var. Bunun gibi başka şeyler de var. Bebeklik döneminde tespit edilip küçük bir müdahale ile düzeltilebilecek bir hastalık hayatı boyunca ayaklarını veya ellerini kullanmasına engel olabiliyor. Dolayısıyla vaktinde müdahale edildiğinde kolaylıkla çözülebilen problemi kamuoyuyla, halkımızla ve destekçilerimizle paylaşıp bu problemlere birlikte çare olmak istiyoruz."

- "O çocuklar, o anneler belki geleceği inşa eden nesiller yetiştirir"

Kampanya kapsamında bölgeye giden ekiplerin yanı sıra bölge insanı sağlıkçılardan da destek aldıklarına dikkati çeken Şimşek, şunları söyledi:

"Tabii ki bu okyanusta bir damla. Bu şekilde hizmete duyulan binlerce, milyonlarca insan var ama dokunabildiğimiz her hayata dokunmaya çalışıyoruz. Dokunduğumuz hayatlardan belki içinde bulundukları toplumun kurtuluşuna, refahına vesile olacak liderler yetişir, güzel insanlar yetişir. 'O çocuklar, o anneler belki geleceği inşa eden nesiller yetiştirir' diye ümit ediyoruz. Bu motivasyonla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmaların gelişmesi, yayılması için de bütün destekçilerimizle bu faaliyetleri paylaşmaya çalışıyoruz."

Derneğin Somali'deki merkezinde bugüne kadar 9 bin 366, Suriye'deki merkezinde ise 66 bin muayene gerçekleştirildiği kaydedildi.