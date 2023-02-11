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Yaşar Topluluğu Kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar yaşamını yitirdi

Yaşar Topluluğu kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar, 98 yaşında yaşamını yitirdi. Yaşar’ın cenazesi, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü İzmir Karşıyaka Beşikçioğlu Camii’nden öğle namazına müteakip kaldırılacak olup, Soğukkuyu Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedilecek

Giriş: 11.02.2023 - 19:45 | Güncelleme: ABONE OL
Yaşar Topluluğu Kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar yaşamını yitirdi
HABERTURK.COM

Yaşar Topluluğu kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar, yaşamını yitirdi. Yaşar Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, Yaşar’ın cenazesi, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü İzmir Karşıyaka Beşikçioğlu Camii’nden öğle namazına müteakip kaldırılacak olup, Soğukkuyu Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedilecek.

Selçuk Yaşar, 1925 yılında dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Saint Joseph’te, üniversite öğrenimini bugünkü adıyla Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. 1945 yılında, Durmuş Yaşar Müessesesi’nde çalışarak iş yaşamına başladı.

Selçuk Yaşar 1954 yılında Zuhal Krom ile evlendi. Çiftin, Feyhan, Selim ve İdil olmak üzere üç çocuğu dünyaya geldi.

Türkiye’nin ilk boya üretimi ve markası DYO’nun kurulmasında rol oynayan Selçuk Yaşar, et ve süt hayvancılığının geliştirilmesi amacıyla birçok önemli projeyi hayata geçirdi.

1973’te Pınar Süt’ü kuran Yaşar, yem ihtiyacını karşılama, nitelikli yemler üreterek hayvan verimini artırma amaçlarıyla yem ve besicilik faaliyetlerine yatırım yaptı, bu kapsamda Pınar Et’i kurdu.

1970’li yılların başında Çeşme’nin ilk beş yıldızlı tatil köyü Çeşme Altın Yunus’u hizmete açan Yaşar, 2001 yılında Yaşar Üniversitesi'ni kurdu. Selçuk Yaşar, 2004 yılında Yaşar Topluluğu Onursal Başkanı oldu.

Selçuk Yaşar, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), (ESİAD) Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) gibi iş dünyası derneklerinin kurucuları arasında yer aldı.

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