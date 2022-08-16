"Seyircilerim beni güçlendirir"

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Yaşar, Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde konser verdi. Şarkıcının konserine dakikalar kala hayranlarının akın ettiği Kuruçeşme Açıkhava kapısının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, sevenlerinin gösterdiği yoğun ilgi sorulunca, "Çok sevindim. Ben çıkmadan şöyle sahneye bir bakarım şimdi, daha da güçlendirir beni..." sözleriyle cevap verdi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Bir yıl aradan sonra sevenleriyle hasret giderecek olan Yaşar, "Burası çok özel bir yer. Burada seyircilerim ile buluşmak için heyecanlıyım." dedi.

BİS YAPTI

Yaşar, yaklaşık üç saatlik performansı boyunca şarkılarına sevenlerini ortak etti. Ünlü isim, konserinin finalinde yoğun istek üzerine bir kez daha sahneye dönerek, bis yaptı.