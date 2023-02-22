Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiği kesildi! Yaşar Okuyan ne dedi?

Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiği kesildi

CHP, Yaşar Okuyan'ın parti ile ilişiğini kesti.

Giriş: 22.02.2023 - 15:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiği kesildi! Yaşar Okuyan ne dedi?
Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiği kesildi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiğinin kesildiği bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan'ın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.

Yaşar Okuyan geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Akşener için "İYİ Parti ile ilgili İzmir'de en az 5-6 milletvekili çıkarır diyordum. Geçen hafta da kongrelerine gittim, ancak bu görüşümü geri aldım. Çünkü Meral Akşener ve yanı başında olan 2-3 kafadarın ucuz politika ve zikzaklarıyla giden bir durum var. Şu anda Kılıçdaroğlu kazanamaz algısını yaratan kim? Partisi yüzde 10 aldı, kendisi ise yüzde 7'de kaldı. Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler ve dosyalar var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler. Konuşturtmasın beni. İhanettir" demişti.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Avcılar'da 24 yılda ne değişti?
Avcılar'da 24 yılda ne değişti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'daki çalışmalar hakkında bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'daki çalışmalar hakkında bilgi aldı
Trump'tan '3. Dünya Savaşı' açıklaması
Trump'tan '3. Dünya Savaşı' açıklaması
Sakarya'da otelde korkutan yangın
Sakarya'da otelde korkutan yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.