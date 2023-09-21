Yaşar'dan eski günlerden bir gün
Yaşar, 1984 yılında okul arkadaşlarıyla birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı
Giriş: 21.09.2023 - 15:01 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:01
Ünlü şarkıcı Yaşar, eski günleri yâd etti. Yaşar, 39 yıl önce çekilen eski bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.
Yaşar, 1984 yılında okul günlerine ait arkadaşlarıyla birlikte verdiği bu pozu paylaştı. Nostaljik bir paylaşımda bulunan Yaşar, "Adana, 1984 gibi..." ifadelerini kullandı.
Fotoğraf: Depo Photos, Instagram