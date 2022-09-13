Yaşananları anlattı

Hataylı Ahmet, uygulama üzerinden tanıştıklarını iddia ettiği Gamze’nin kendisine evlenme teklifinde bulunduğunu iddia etti.

Didem Arslan Yılmaz’ın “Gamze, ailesinden bahsediyor muydu?” sorusunun üzerine tek hayalinin tır şoförlüğü olduğunu dile getirdi.

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