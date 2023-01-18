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Yaşanabilir Şehir Platformu'ndan 44 sayfalık "Sahipsiz ve Başıboş Köpek Sorunu" raporu

Yaşanabilir Şehir Platformu, 44 sayfalık "Sahipsiz ve Başıboş Köpek Sorunu" başlıklı rapor hazırladı. Raporda, başıboş köpeklerin sokaklardan toplanarak sıhhi ve güvenli ortamlarda barınmalarının sağlanması gerektiği belirtilerek, Hayvanları Koruma Kanunu'nda bu yönde düzenleme yapılması önerildi. Platformun Sözcüsü Zeynep Şen Sayımlar, başıboş köpeklerin sokakta hayatta kalma mücadelesi verirken hem kendilerine hem de çevreye zarar verdiklerini söyledi

Giriş: 18.01.2023 - 15:36 | Güncelleme: ABONE OL
Yaşanabilir Şehir Platformu'ndan
AA

Yaşanabilir Şehir Platformu, "Sahipsiz ve Başıboş Köpek Sorunu" başlıklı raporu tanıtmak amacıyla Ulus'taki Araştırma ve Kültür Vakfı merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yaşanabilir Şehir Platformu Sözcüsü Zeynep Şen Sayımlar, başıboş köpeklerin sokakta hayatta kalma mücadelesi verirken hem kendilerine hem de çevreye zarar verdiklerini söyledi.

Başıboş köpekler nedeniyle birçok trafik kazası meydana geldiğini ve sokakta güvenlik kaygısı yaşandığını dile getiren Sayımlar, kuduz salgını ve riskinin de arttığını ifade etti. Sahipsiz ve başıboş köpeklerden kaynaklı saldırıların giderek daha da artacağı uyarısı yapan Sayımlar, şunları kaydetti:

"Resmi yetkililerin ifadesine göre sayıları 10 milyon olduğu söylenen başıboş köpeklerin, artık bir kamu sağlığı ve kamu güvenliği sorununa dönüştüğünü görmekteyiz. 2022 yılında 33 vatandaşımız sahipsiz ve başıboş köpekler yüzünden hayatını kaybetti."

"SORUNA YÖNELİK 44 SAYFALIK RAPOR HAZIRLADIK"

Başıboş köpeklerin kontrolsüz üreme nedeniyle gelecek nesilleri etkileyecek bir tehdit haline gelebileceğine işaret eden Sayımlar, bu soruna yönelik 44 sayfalık rapor hazırladıklarını açıkladı.

Raporu Cumhurbaşkanlığına da gönderdiklerini belirten Sayımlar, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6'ncı maddesi ile başıboş ve sahipsiz köpeklerin yetkililer tarafından bakımı yapıldıktan sonra alındıkları yere bırakılmasına yönelik hükmün, sorunların kaynağını teşkil ettiğini dile getirdi.

Sayımlar, kanun hükmünün değiştirilmesi ve bakıma alınan köpeklerin imkan varsa sahiplendirilmesi ya da hayvan bakım yerlerine götürülmesi önerisinde bulundu.

"SIHHİ VE GÜVENLİ ORTAMLARDA BARINMALARI SAĞLANMALI"

Raporda köpeklerin doğası gereği bir sürü oluşturunca, belli bir bölgeyi sahiplenince, karnı acıkınca veya kuduz olunca içgüdüsel olarak saldırıya geçebileceklerine işaret edildi. Bu nedenle sahipsiz köpeklerin sokaklardan toplanarak sıhhi ve güvenli ortamlarda barınmalarının sağlanması gerektiği vurgulanan raporda, kısırlaştırmanın sorunu çözmediği belirtildi. Kısırlaştırılan hayvan sayısının çok az olduğuna dikkat çekilen raporda, başıboş köpek sayısının hızla arttığı bildirildi.

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