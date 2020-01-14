Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanı Yaşar Okuyan'dan Hülya Koçyiğit'e tavsiye; "Ben iddiaları paylaştım. Hukukçularının gereğini yapması gerek"

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanı Yaşar Okuyan, geçtiğimiz hafta Hülya Koçyiğit'in "Emekliler, devlete yüktür" şeklinde bir düşünceye sahip olduğunu iddia etmişti. Koçyiğit, söz konusu iddiaya karşı "Emekliler devlete yüktür" şeklinde hiçbir şekilde hiçbir yerde konuşma, sohbet veya açıklama yapmadığını, bu şekilde bir düşünceye sahip olmadığını söylemişti. Hülya Koçyiğit, Yaşar Okuyan'ın Halk TV'de kendisiyle ilgili açıklamaların doğru olmadığını belirterek, "Ben de emekliyim" diyerek Okuyan'a tepki göstermişti.

Yaşar Okuyan, konuyla ilgili bir açıklama yaparak iddianın sahibinin kendisinin olmadığını, sosyal medyadaki paylaşımları dile getirdiğini söyledi. Okuyan, Hülya Koçyiğit'e bir de tavsiyede bulundu; "Madem kendisi bu konudan rahatsız, o zaman hukukçularının gereğini yapması gerek. Birçok kişi iddiayı kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmış."