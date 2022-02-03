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'Yaşamaz' denilen buzağı, Hiranur'la hayata bağlandı

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Sofular köyünün muhtarı Fatih Yıldırım, erken doğum yapan ineğinin buzağısına evde bakmaya başladı. Yıldırım’ın kızı 5 yaşındaki Hiranur’un 'Benekli' adını verip yakından ilgilendiği buzağı, kısa sürede toparlanıp ayağa kalktı. Hiranur’un uyurken bile yanından ayrılmadığı buzağı, gelişimini sürdürüyor

03.02.2022 - 16:56 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Sivas'ın Hafik ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Sofular köyünde hayvancılıkla uğraşan 43 yaşındaki Muhtar Fatih Yıldırım'ın gebe ineği aniden rahatsızlandı.

     

  • DHA'nın haberine göre sancıları artan hayvan normal bir ay erken doğum yaptı. Yıldırım 10 kilogram dünyaya gelen prematüre buzağıyı üşümesin diye evine götürdü. Yıldırım, soba kenarına koyduğu sandıkta, buzağıya bakmaya başladı.

  • Veterinerlerin yüzde 20 yaşama ihtimali verdiği buzağıyı Yıldırım'ın 5 kız çocuğundan en küçüğü olan Hiranur, `Benekli´ ismini verdi. Hiranur´un sevgiyle bakıp birlikte uyuduğu buzağı, kısa sürede toparlanıp ayağa kalktı.

  • `HİRANUR ONU BIRAKMIYOR'

    Buzağı ile kızı Hiranur arasında bir bağ oluştuğunu söyleyen Fatih Yıldırım, "Benekli'nin annesi hamileydi ve aniden rahatsızlandı. Doğum yapmasına daha 1,5 ay vardı. Sancıları aşırı derecede arttı ve doğurmak zorunda kaldı.

  • Doğumun ardından buzağıyı eve getirdik. Kızım Hiranur ile birlikte ilgilendik, biberonla besledik. Bütün ihtiyaçlarını biz karşıladık. Doğduğunda dişleri, tırnakları ve tüyleri yoktu. Bize çok alıştı ama en çok da Hiranur'a alıştı.

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