Çocuklarla Atatürk

Devlet adamlarıyla çekilmiş fotoğrafların yanında, halkla iç içe geçirdiği, çocuklarla oyun oynadığı günleri gözler önüne seren kareler bunlar… Genellikle savaşta çekilmiş fotoğraflarını görmeye alıştığımız Atatürk’ü çocuklarla eğlenirken, yüzerken, tavla oynarken, dinlenirken göreceksiniz...

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