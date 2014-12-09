Ergenlikte en sık görülen 7 takıntı

Ergenlerde en sık görülen 7 takıntı, ergenlik dönemi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Arzu Önal, takıntı, obesesiflik

Çocuklukta ortaya çıkan takıntılar, ergenlik döneminde de görülüyor. Bu dönemde ailelerin ergenlere yaklaşımı önem kazanırken, ergenlerin davranışlarına kısıtlamalar getirmeden önce onları haberdar etmek önem taşıyor.

Ergenlerde takıntıların yanı sıra kendilerine, ailelerine, ekonomik durumlarına zarar verecek tekrarlayıcı davranışlar sergilemek tehlikeli sonuçlar yaratabiliyor. Üstelik bu takıntılar her 200 ergenden birinde ortaya çıkıyor.

Çocukluk çağında erkeklerde daha sık görülürken, ergenlikte kız-erkek oranı eşittir. Aileler ergenlerin bu döneminde farklı tutumlar takınıyor. Bazı aileler çok sert yasaklar getirebiliyor. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Arzu Önal, aileleri bu konuda bilgilendirerek, öncelikli olarak sordukları soruları şöyle yanıtlıyor:

1-Aşırı el yıkama 2-Kirlenme ya da bir şeylerin bulaşma takıntısı 3-Kontrol etme 4-Sayı sayma ve sıralama 5-Sıralama 6-Yürürken çizgilere basmama 7-Düzenleme, dokunma Bilgisayar başında uzun saatler geçirme, piercing taktırma, saçlarına tuhaf kesimler uygulatma, dövme yaptırma, akıllı telefon ve tablet gibi teknolojik ürünlerin yeni çıkanlarını isteme, eve gelmeme gibi davranışlar aileleri rahatsız ediyor. Bu talepler ergenlikle birden başlamamakla birlikte çocukluk döneminde temelleri atılmaya başlıyor. Çocukken 10-20 adet araba ya da bebek almak önemsiz gibi gelirken, tablet ve akıllı telefon gibi günümüzün teknoloji aletlerine dönüştüğü zaman tehlike aileler tarafından fark edilebiliyor. Bu durumda ailelerin tutumu ne olmalı? Her konuda limitleri olduğunu daha küçük yaşlarda öğretin. Alınacak şeylerin önem sırasına konulması gerektiğini tavırlarınızla belli edin. Ergenliğe girerken artık onun da ailenin bir bireyi olduğunu hissettirin. Maddi konularda yaşadığınız sıkıntılardan ayrıntılı olmasa da haberdar edin. Sorumluluk verin, başarmasını takdir edin. Yanlış yapılan her davranışın bir karşılığı olduğunu küçük yaşlardan itibaren öğretmeye başlayın. Yargılamadan önce anlamaya çalışın. Yaptığı ciddi hataları sakin bir zamanda konuşun, ertelemeyin! Gerekli ise yaptığı kabahat ile orantılı ceza verin, aşırıya kaçmayın. Anne ve babaların çocuklarının yanında olduğunu hissettirmesi şu tutum ve davranışları benimsemesi ile mümkün olabilir: Yaşanan bir olay karşısında önce iki tarafın da sakinleşmesi için zaman tanıyın. Konuyu konuşmak için zaman ayarlayın, yani zaman ayırın. Onu önemsediğinizi hissetsin! Önce dinleyin, belki hak vereceksiniz. Fikirlerine saygı gösterin, ama doğruyu telaffuz etmekten çekinmeyin. Ne olursa olsun onu sevdiğinizi, ama doğru bildiğinizi onunla paylaşacağınızı söyleyin. Ergene bir kısıtlama uygulanacaksa nasıl yapılmalı? Ne konuda nasıl bir hata yaparsa nasıl bir kısıtlama gelebileceğini önceden konuşun. Olmayan kural delinmez, kuralları önceden belirleyin. Sonradan koyulan kurallar sadece öfkelenmesine yardımcı olur. Yasaklar olmalı mı? Olacaksa nasıl açıklanmalı? Ne kadar sürmeli? Her ailenin kendi normları vardır. Bu normlar doğrultusunda kurallar olmalı. Önceden açıklanması ve bu kurallara uyulmadığı takdirde ne gibi kısıtlama ya da cezalar olacağı belirlenmelidir. Bu kısıtlamaların mutlaka bir bitiş tarihi olmalı ve ceza verilirken en baştan söylenmelidir.