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        Haberler Magazin 'Yaşam Koçu' filminde Doğu Demirkol'un partneri Yağmur Tanrısevsin oldu - Magazin haberleri

        Doğu Demirkol'un partneri Yağmur Tanrısevsin oldu

        'Yaşam Koçu' adlı filmin kadın başrolü belli oldu. Doğu Demirkol'a filmde 'Helin' karakteriyle Yağmur Tanrısevsin eşlik edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 10:02 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:02
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        Doğu Demirkol'un partneri Yağmur Tanrısevsin oldu
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        'Yaşam Koçu' adlı filmin kadın başrolü belli oldu. Demirkol’a filmde 'Helin' karakteriyle Yağmur Tanrısevsin eşlik edecek.

        Yağmur Tanrısevsin
        Yağmur Tanrısevsin

        Kariyerindeki büyük hedefleri gerçekleştirmek için çareyi yaşam koçlarının enerji ve frekansını düzenlemesinde arayan Helin, sonsuz bir inançla her gün yeni bir Yaşam Koç’una giderken yakın arkadaşı Cafer'i (Doğu Demirkol) de alır. Helin’in bu durumuyla dalga geçen Cafer, bir parti çıkışı magazincilerin "Sevgili misiniz?" sorusuna "Yaşam Koçu'yum" cevabını verir ve Helin’in de kariyerindeki büyük değişim ile Türkiye’nin en popüler yaşam koçu haline gelir.

        Doğu Demirkol
        Doğu Demirkol

        Yapımcılığını Wovie, Dmc & Netd ve RetroPro’nun üstlendiği 'Yaşam Koçu' filminin yönetmen koltuğunda Burak Kuka yer alacak. Doğu Demirkol, senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği film 12 Ocak'ta vizyona girecek.

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        #Doğu Demirkol
        #yaşam koçu
        #yağmur tanrısevsin

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