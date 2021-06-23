Yasaklar sonrası ilk iş tatil!

Türkiye’de gençlerin neredeyse yarısı yasakların ardından ilk iş bir tatile çıkmak istiyor. Tatil tercihlerinde ise çoğunluk deniz, kum, güneş hayali kurarken, her 3 gençten biri doğada geçireceği bir tatili sahillere tercih ediyor

Hızla ilerleyen Covid-19 aşılama süreci ve yasakların yavaş yavaş kalkmasıyla sosyal hayata dönüş planları başladı. Peki aylardır evlerde olan gençler yasakların ardından ilk olarak ne yapmak istiyor? Tatil planları yapanlar nasıl bir tatil tercih ediyor?

Arkadaşlık uygulaması OkCupid, uygulama üzerinde Türkiye’deki kullanıcıların verdiği yanıtları inceledi. Verilere göre, gençlerin neredeyse yarısı (%47) yasakların ardından ilk iş bir tatile çıkmak istiyor.

Yüzde 33’lik bir kesim arkadaşları ile buluşmak isterken, yüzde 16’sı yeni bir flört ile tanışmak istiyor. Ailesini ziyaret etmek isteyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 4 iken, söz konusu bayram tatil olduğunda aile ziyaretlerinin önemi geçtiğimiz yıla göre artışta. İşte diğer sonuçlar…

UYGUN BÜTÇELİ TATİL REVAÇTA

Pandemi sebebiyle dünyanın içinden geçtiği ekonomik sıkıntılar gençlerin tatil tercihlerinde de kendini gösteriyor. Gençlerin sadece yüzde 30’u lüks otellerde konaklamak istediğini söylerken neredeyse her iki kişiden biri (%48) hostelde veya düşük bütçeli bir otelde konaklamayı tercih ediyor.

Her 10 gençten ikisi ise tatilini çadırda, uyku tulumu içinde bile geçirebileceğini söylüyor. Aynı sorulara verilen yanıtlarda kadın ve erkeklerin kırılımlarını incelediğimizde ise kadınlar konfor konusunda erkeklere göre biraz daha talepkar. Erkeklerin yüzde 29’ü lüks otel tercih ettiğini söylerken kadınlarda bu oran yüzde 37.5’a çıkıyor. Paralel olarak erkeklerin yüzde 21’i çadırı da tercih edebileceğini belirtirken, kadınlarda bu oran yüzde 12.5’a düşüyor.

DOĞA TATİLCİLERİ ARTIŞTA

Verilere göre yeni nesil artık doğa tatillerini de önemsiyor. Kullanıcıların yanıtlarına göre her 3 kişiden biri artık tatilini plajlar yerine dağlarda, doğaya karışarak geçirmeyi istiyor. Sadece erkeklerin yanıtlarını incelediğimizde ise bu oran yüzde 40’a çıkıyor.

GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE BAYRAMDA AİLE ZİYARETLERİ ARTACAK

Geçtiğimiz yıl “Bayramlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz, ailenizle geçirmeyi mi yoksa her şeyden uzaklaşmayı mı tercih ediyorsunuz?’ sorusuna yanıt veren kullanıcıların yüzde 51’i ailesiyle geçireceğini belirtirken, bu yıl bu oran yüzde 10 artış gösteriyor. Her 10 gençten 6’sı Kurban Bayramı’nda arkadaşları ile bir tatil kaçamağı yerine ailelerine vakit ayırmak istediğini söylüyor. Kadınlarda bu oran yüzde 66’a yükselirken, sadece erkeklerin yanıtlarına göre yüzde 55’e düşüyor.