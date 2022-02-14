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2022 Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar geri gelir mi? Yasaklar geri gelecek mi, tam kapanma olacak mı?

Yasaklar geri gelecek mi, tam kapanma olacak mı? 2022 Sokağa çıkma yasağı olur mu?

Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki yükseklik devam ediyor. Son olarak 73 bin dolaylarında seyreden vaka sayısı nedeniyle vatandaşlar; yasaklar geri gelecek mi, tam kapanma olacak mı ve 2022 sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar geri gelir mi sorularının cevaplarını arıyor...

14.02.2022 - 13:52 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Güney Afrika ülkelerinde ortaya çıkan ancak çok kısa süre içinde neredeyse tüm dünyaya yayılan omicron varyantının çok hızlı bulaşması vatandaşlar arasında tedirginlik yaratıyor. Aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla başlayan normalleşme süreçlerinden ve vaka sayısındaki düşüşten sonra Omcron etkisiyle vaka sayılarının yeniden yükselmesi, dünya genelinde pek çok ülkeden yeniden kapanma kararı alındığına dair haberlerin gelmesi sopkağa çıkma yasakları ve diğer yasaklar geri gelcek mi sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı tekrar olacak mı gözler yetkililer tarafından yapılan açıklamalara çevrildi. 

  • YASAKLAR GERİ GELİR Mİ?

    Artan vaka sayılarının akabinde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ya da diğer yasakların geri gelmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

  • GÖZLER KABİNEDE!

    Koronavirüs yasaklarıyla ilgili yeni bir karar alınıp alınmayacağı bu hafta gerçekleşecek Kabine toplantısını ardından belli olacak. 

  • BAKAN KOCA NELER DEMİŞTİ?

    Omicron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden arttı. Bununla birlikte hastanelerimizde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında yaklaşık %10'luk bir artış oldu. Salgının önceki dönemlerinde daha az sayıda vaka ile daha yüksek hastaneye yatışlar görüyorduk. Omicron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor. Bu durumu ümitle bekliyoruz.

  • Bunun yanında tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Salgının ilk dönemlerine kıyasla enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor olsa da hiçbir sağlık sisteminin kapasitesi sınırsız değildir.

    Vaka sayılarının çok çok yüksek sayılara ulaşması hastaneye yatış oranı düşük olsa bile yüksek sayıda yatan hastaya dönüşebilir. Bu, görmek istemediğimiz en kötü senaryodur. Mevcut gidişat ise bu kötü senaryonun değil ümit veren senaryonun gerçekleşeceğine olan inancımızı kuvvetlendiriyor.

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