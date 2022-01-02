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Yasaklar geri gelecek mi? 2022 Vaka sayıları sonrası sokağa çıkma yasağı geri gelir mi ve son durum ne?

Yasaklar geri gelir mi, veson durum nedir? Vaka sayıları sonrasında sokağa çıkma yasağı olur mu?

Omicron varyantı artış gösterirken koronavirüs vaka sayıları da tırmanıyor. Bu nedenle, sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi sorusu, milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz yıl hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. Peki, artan vaka sayıları sonrasında sokağa çıkma yasağı olur mu, yeni bir gelişme var mı? İşte, son bilgiler

02.01.2022 - 17:33 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Koronavirüs vaka sayısı giderek artıyor. Omicron varyantı nedeniyle 40 binli rakamlar görülürken kısıtlamaların durumu merak konusu oldu. Bu noktada, sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirli zaman aralıklarında sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. Peki, omicron varyantı sonrası sokağa çıkma yasağında son durum nedir? Yasaklar geri gelecek mi? İşte, son gelişmeler...

  • 2022 YASAKLAR GERİ GELİR Mİ?

    Artan vaka sayılarının akabinde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ya da diğer yasakların geri gelmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

  • BAKAN KOCA NELER DEMİŞTİ?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalar içerisinde AK Parti MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, kapanma uygulanmasının düşünülmediği söylemişti.

  • Yılbaşı öncesi sokağa çıkma yasağı kısıtlaması konusunda bir beklenti oluşmuş; ancak bu yönde bir karar alınmamıştı.

    Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

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