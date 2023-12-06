Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yasak maddeyle sahte ilaç üretimi: 2 gözaltı

        Yurt içine girişi yasak maddeyle sahte ilaç üretimi: 2 gözaltı

        İstanbul Küçükçekmece'de sahte ilaç üretimi yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İlaç yapımında kullanılan ham maddenin yurt içine girişi yasak madde olduğu ve Kolombiya'dan kaçak yollarla ülkeye sokulduğu belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 18:40 Güncelleme: 06.12.2023 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yasak maddeyle sahte ilaca baskın!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sahte ilaç üretimi yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'nın haberine göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte cinsel performans arttırıcı hap, jel ve çikolata üretimi yapıldığını tespit etti.

        2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi B.I. ve çalışan S.I.'yı gözaltına aldı. İş yerinde çok sayıda sahte cinsel performans arttırıcı hap, jel, çikolata ve ilaç yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

        HAM MADDENİN YURT İÇİNE GİRİŞİ YASAK

        Ham maddenin yurt içine girişi yasak madde olduğu ve Kolombiya'dan kaçak yollarla ülkeye sokulduğu belirlendi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri istanbul
        #küçükçekmece
        #sahte ilaç
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        81 yaşında nafaka şoku!
        81 yaşında nafaka şoku!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Roger Waters isyan etti
        Roger Waters isyan etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Habertürk Anasayfa