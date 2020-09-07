Yasak Elma son bölümü bu akşam FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Yasak Elma'nın 75. bölümünde Halit Yıldız ile yeniden evlenebilmek için çabalıyor. Peki, Yasak Elma 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YASAK ELMA 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 76. yeni bölüm fragmanı FOX TV tarafından henüz yayınlanmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Halit'in eski gücünü kazanması herkes tarafından sevinçle karşılanmış ve Argun ailesi eski düzenlerine dönmüştür. Halit'in amacı zor günlerinde ona çok destek olmuş olan Yıldız'ı geri kazanmak ve onunla yeniden evlenmektir. Ancak Yıldız'ın aklı Kerim yüzünden karışıktır ve ne yapacağını bilemez. Kısa zaman içinde doğru kararı vermesi gerekmektedir.