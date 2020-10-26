Yasak Elma oyuncuları kimler? sorusu, bu akşam 80. yeni bölümüyle ekranlarda olacak dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Yasak Elma, yeni sezonda da hem oyuncu kadrosu hem de hikayesindeki uçuk entrikalar nedeniyle izleyicinin ilgi odağında olacak. Yasak Elma'nın oyuncu kadrosu haberimizde.
YASAK ELMA KONUSU NEDİR?
Ender’in ve Yıldız’ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika’ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit’i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit’le evlilik hazırlıkları içindedir.
Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız’ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.
Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız’ın yanına gider.
Ender başına gelenleri Yıldız’a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.
YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI
TALAT BULUT KİMDİR? (HALİT ARGUN)
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Talat Bulut, 23 Mart 1956 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.
Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Talat Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dir.
Talat Bulut'un Oynadigi Diziler
Yasak Elma / Halit / 2018
Göç Zamanı / Yılmaz / 2015
Göç / Yılmaz / 2012
Kasaba / Mümtaz / 2009
Annem / Musa / 2007-2008
Saklambaç / Coşkun / 2005
Aşk Olsun / Timur / 2003
Talat Bulut'un Oynadığı Filmler
Vezir Parmağı / 2016
Mucize / Mahir / 2014
Mutluluk / İrfan / 2007
Melekler Evi / Ahmet / 2000
Abuzer Kadayıf / Abdo / 2000
Cemile / 1996
Manisa Tarzanı / Ahmet Bedevi / 1994
Herşeye Rağmen / Hasan / 1988
Buralı Olmayan Biri / 1988
Kurtar Beni / Salih / 1987
Yunus Emre / Yunus Emre / 1986
Yapayanlız / 1986
Su / Merdan / 1986
Son Urfalı / Şehmuz / 1986
Prenses / Talat / 1986
Kuyucaklı Yusuf / Yusuf / 1985
Kurbğgalar / Ali / 1985
Karanfilli Naciye / Tarık / 1984
Firar / Mahmut / 1984
Fidan / Engin / 1984
Derman / Tahsin / 1983
Çayda Çıra / Yusuf / 198
Yaşamak Seninle Güzel / Aydın / 1982
Göl / Hasan / 1982
Yılani Öldürseler / Ali / 1981
Takas / 1980
Beni Böyle Sev / Murat / 1980
Hazal / 1979
ŞEVVAL SAM KİMDİR? (ENDER ARGUN)
11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi şarkıcı Leman Sam, babası Selim Sam'dır. İlk ve ortaokulu Etiler’deki Hasan Ali Yücel İlkögretim Okulu'nda okumuştur. Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünden mezun olmustur. Üniversiteyi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde okuyarak bitirmiştir. 1993 – 1998 yilları arasında oynayan "Süper Baba" adlı dizideki rolüyle büyük beğeni toplamıştır. Şevval Sam 2006 yılında yayınladığı "Sek" adlı stüdyo albümüyle müzik kariyerine adım attı. 2007 yılında "Istanbul's Secrets" adlı 2. albümünü, 2008 yılında "Karadeniz" adlı 3. stüdyo albümünü çıkarmıştır. Sam, 2010 senesinde 70'lerin arabesk sarkılarını kendine has tarzıyla, yorumladığı "Has Arabesk" albümünü çıkardı. Arabesk müziğinin karakterine uygun olarak hiçbir elektronik enstrümanın kullanılmadığı albümde, Orhan Gencebay'dan, Ferdi Tayfur'a, Gülden Karaböcek'ten, Esengül ve Müslüm Gürses'e kadar dönemin ikon haline gelmiş arabesk sanatçılarının, arabesk tarihinde iz bırakmış, şarkılarına yer verilir. Birçok dizide rol alan Şevval Sam, ayrıca reklam filmlerinde de rol aldı.
Şevval Sam'ın Oynadığı Diziler
Yasak Elma / Ender / 2018
Bodrum Masalı / Yıldız / 2016
Kara Kutu / Adalet / 2015
Acayip Hikayeler / 2012
Yalan Dünya / 2011
Derman / Derman / 2008
Yaşanmış Şehir Hikayeleri / Ece / 2006
Çocuğun Var Derdin Var / Zeynep / 2004
Müjgan Bey / Müjgan / 2004
Yıldızların Altında / Türkan / 2002
Karaoğlan / 2002
Gülbeyaz / Gülbeyaz / 2002
Aşkın Dağlarda Gezer / Kajal / 1999
Feride / Feride / 1996
Süper Baba / Deniz / 1993
Şevval Sam'ın Oynadığı Filmler
Black Horse Memories / 2015
Yüreğine Sor / 2009
Siyah Beyaz / Ayten / 2009
Yaşamın Kıyısında / 2007
Martılar ve Istanbul / Pınar / 2000
EDA ECE KİMDİR? (YILDIZ YILMAZ)
20 Haziran 1990'da İstanbul'da doğmuştur. Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdikten sonra, Sanat Tarihi üzerine ders aldı ve bir galeride çalışmaya başladı. Ayrıca okul yıllarında tiyatro kollarına üye olan ve oyunlarda görev alan Eda Ece, bir gün oynamış olduğu bir tiyatro oyununda menajer Tümay Özokur'un dikkati çekerek oyunculuk teklifleri almıştır.
Eda Ece'nin Oynadığı Diziler
Yasak Elma / Yıldız / 2018
Ali Ekber Cevahir / Eda / 2017
İlişki Durumu: Karışık / Elif / 2015
Beni Böyle Sev / Zeyno / 2013-2014
Pis Yedili / Günçiçek / 2011-2013
Aşkın Mucizeleri / 2004
Mihriban / 2002
Eda Ece'nin Oynadığı Filmler
Deliha 2 / 2018
Yol Arkadaşım / Aysun / 2017
Salur Kazan: Zoraki Kahraman / 2017
Mahrumlar / Ela / 2016
Kocan Kadar Konuş: Diriliş / Ceren / 2016
Görümce / Deniz / 2016
Deli Dumrul / 2016
Kocan Kadar Konuş / Ceren / 2015
Kızım İçin / Tuba / 2013
Mahpeyker Kösem Sultan / 2010
NESRİN CAVADZADE KİMDİR? (ŞAHİKA)
Nesrin Cavadzade 30 Temmuz 1982'de Bakü'de doğdu. Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine eğitim aldı.
Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesinin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerina layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.
Sinema dışında "Samanyolu" ve "Al Yazmalım" gibi televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. 2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Dizi uzun soluklu olmasa da oyuncu, canlandırdığı karakterle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.
Daha çok sinema oyunculuğuyla anılmak istediğini vurgulayan ve kariyeri sinemadaki başarılarıyla öne çıkan oyuncu 2014 yılında da bu başarısını sürdürdü. Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu , Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbini anlatan Son Mektup 'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.
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