Fox TV'nin her sezonu büyük bir heyecana sahne olan dizisi Yasak Elma'nın 5. sezonu için geri sayım başladı. Dizinin sevenleri, Mayıs ayında 4. sezon finalini yapan Yasak Elma'nın 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor...



YASAK ELMA 4. SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yasak Elma 110'uncu bölümü ile sezon finali yapmıştı. Dizinin sezon finalinde Ender ve Yıldız, Hasan Ali’nin açığını yakalamak için el ele verip planlar yaparken, Hasan Ali de boş durmamıştı. Ender, Kaya ile ilgili kararını verip harekete geçmiş, Hasan Ali, Yıldız ve Ender’in yüzleşmesi beklenmedik bir felaketle yarım kalmıştı.

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yasak Elma, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Yasak Elma'nın yeni sezonuna 13 Eylül'de başlayacak...

YASAK ELMA YENİ SEZON KADROSU

Diziye yeni sezonda Murat Aygen katılıyor. Oyuncu dizide Doğan karakterine hayat verecek. Biran Damla Yılmaz ise Kumru karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de Canan karakterini canlandıracak. Yeni sezonun ikinci bölümünde Gülnaz rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan Gizem Denizci de Adana'dan gelen Ömer'in babasının hemşiresine hayat verecek. Dizide Doğan'ın sevgilisi Arzu'ya ve Ömer'in babasına kimin hayat vereceği ise henüz netleşmedi.