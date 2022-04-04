Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu’nun oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Gür’ün kaleme aldığı Yasak Elma'nın bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. İşte Yasak Elma yayın saati hakkında...

YASAK ELMA BUGÜN VAR MI?

Yasak Elma bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin Ramazan ayı boyunca 20:30'da ekrana geleceği belirtildi.