YASAK ELMA BU AKŞAM NEDEN YOK?

Med Yapım imzasıyla her hafta pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisinin 135. yeni bölümü bugünkü Fox TV yayın akışı listesinde yer almadı. Fox TV yayın akışı listesinde Yasak Elma yeni bölümünü göremeyen diziseverler 14 Mart bu akşam Yasak Elma var mı, yok mu, neden yok sorularını araştırmaya başladı. Zengin oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla her hafta geniş takipçi kitleleri tarafından izlenen Yasak Elma neden yok sorusu araştırılıyor.