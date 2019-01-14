Yasak Elma bu akşam neden yok? Yasak Ema yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Soruları günün en çok aranılan kelimelerin başında yer aldı. Reytinglerde de başarılı bir grafik çizen Yasak Elma bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak.

YASAK ELMA BU AKŞAM NEDEN YOK?

Yasak Elma'nın bu akşam yayınlanması gereken 29. yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizisinin son yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken diziler için reklam anlaşmaları da yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

YASAK ELMA 29. SON YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yasak Elma yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorularının cevabı henüz net değil. Kanal tarafından düzenlenen yayın akışından bilgi gelir gelmez haber sitemizde olacaktır fakat Yasal Elma'nın yeni bölümünün 21 Ocak 2019 tarihinde saat 20.00'da yayınlanması ön görülüyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yıldız eve döndüğünde Halit’e son bir şans vererek onun düzelmesini bekler. Halit’in onu anlamayışı ve ilişkileri için çabalamaması Yıldız’ı radikal bir karar almaya iter. Şirketteki yılbaşı partisine gelen sürpriz konuk Alihan’ı rahatsız eder. Zeynep ise Alihan’ın uyarılarını dinlemeyecektir. Ender ise Taşdemir olmanın keyfini sürerken Alihan ve Halit’in arasındaki gerginliğin nedenini araştırmak ister.