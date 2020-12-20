Yasak Elma yeni bölüm fragmanı

Yasak Elma dizisinin 89. son bölümünde; Yıldız ve Çağatay’ın ilişkilerinin başlaması, Feride için büyük bir kabus olur. Feride, Yıldız ve Çağatay’ı ayırmak için elinden geleni yaparken, bulduğu nihai çözüm herkesi şaşırtacaktır. Yasak Elma 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

YASAK ELMA 90. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YASAK ELMA 89. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender, Yıldız ve Şahika’nın yolları istememelerine rağmen yeniden kesişmiştir. Şahika, Mert’i kendi yanına çekemeyeceğini anlayarak onu şirketten uzaklaştırmanın yolunu bulur.

Hasan Ali Bey sürprizli yemek daveti için herkesi evinde toplar. Çağatay, Yıldız'la gerginliklerinin üzerine sert çıkınca işler daha da kötüye gider.