Yasak Elma dizisinin 85. son bölümünde; Şahika ile Yıldız'ın iş birliği beklenmedik sonuçlar doğurur. Her bölümü ile diziseverleri ekrana kilitleyen Yasak Elma dizisinde Halit Argun karakterine hayat veren Talat Bulut'un diziden ayrılacağı konuşuluyor. Yasak Elma 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 85. bölümde neler oldu? İşte merak edilenler...

YASAK ELMA 85. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız ve Şahika, Ender’den intikam almak için birlik olup, Ender’i Halit’ten ayırmak için ellerinden geleni yaparlar.

Ender’in Halit’le sürpriz bir şekilde evlenmesi birçok kişinin canını yaktığı için, Yıldız ve Şahika dışarıdan da yardım alarak işlerini kolaylaştırırlar.

Herkesin istediğini elde ettiğini sandığı noktada beklenmeyen bir kaza, Ender, Şahika ve Yıldız’ı bir araya getirir.



YASAK ELMA 86. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.