Yasak Elma dün akşam 80. son bölümü ile ekranlara geldi. Dizi biter bitmez ise yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ortalık yangın yeri iken Ender tüm hırsını Yıldız'dan alıyor. Ender ile Yıldız arasındaki ittifat tamamen kopuyor İşte Yasak Elma 81. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

YASAK ELMA 81. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 80. BÖLÜM ÖZETİ

Ender ve Kaya’nın boşanmasının ardından, Şahika onların bir daha bir araya gelme ihtimallerini tamamen ortadan kaldırmak için Yıldız’ı kullanmaya karar verir. Ender ve Yıldız’ın arası giderek açılırken, kurdukları ittifak sarsılmak üzeredir. Ender’in sinirle Yıldız’a söyledikleri Yıldız’ın hayatını alt üst edecektir.