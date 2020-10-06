Yasak Elma dün akşam 79. son bölümü ile ekranlara geldi. Dizi biter bitmez ise yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ortalık yangoı yeri iken Ender ile Kaya boşanıyor. Halit ise Yıldız'ın Kerim'e aşık olduğunu öğreniyor. İşte Yasak Elma 80. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

YASAK ELMA 80. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 79. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Kaya ve Ender’i barıştırmak için kolları sıvarken, diğer taraftan da Kerim’den uzak durmaya çalışır. Şahika, Kaya ve Ender’in dargınlığından faydalanarak onları kesin bir şekilde ayırmak için kusursuz bir plan yapar.