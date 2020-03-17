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Yasak Elma 74. yeni bölüm fragmanı: Yeni aşk üçgeni! Yasak Elma 73. son bölüm

Yasak Elma 74. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Yasak Elma'da Kerim'in gelişi ile Şahika ve Yıldız'ın arasındaki dengelerin yeniden değişeceği bir kez daha anlaşıldı. Peki yeni aşk üçgeninin kazananı kim olacak? İşte Yasak Elma 73. son bölüm özeti ve 74. yeni bölüm fragmanı

17.03.2020 - 01:30 | Güncelleme: ABONE OL
Yasak Elma

Yasak Elma 73. son bölüm bu akşam ekranlara geldi. Yasak Elma'da kaybettiklerini geri kazanan Halit, Şahika'dan intikam almak için yeni bir planı devreye soktu. Bu sırada şirkete yeni gelen Kerim'in Yıldız'dan hoşlanması ve Şahika'nın da Kerim'den hoşlanması dengeleri yeniden değiştireceğe benziyor. Ender de bu dengeler değişirken, kendine yeni pozisyon aramanın peşinde. Yasak Elma 74. yeni bölüm fragmanı ve 73. son bölüm özeti haberimizde.

YASAK ELMA 74. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 73. SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit, Şahika’yı yenebilmek için bir intikam planı yapar. Lila ve Erim babalarına destek olmak için ellerinden geleni yaparken Zehra yeni düzene uyum sağlamakta zorlanır.

Yıldız ve Kerim yakınlığı başlarken, beklenmedik sürprizlerle yüzleşeceklerdir. Şahika ise Ender’den tamamen kurtulmak için yeni bir oyunun içindedir.

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