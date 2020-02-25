25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yasak Elma 70. bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Yasak Elma'da Halit her şeyini kaybetti ve yalının kapısına kilit vuruldu. Halit en dibi görürken, Yıldız'ın elma pürelerine Amerika'dan gelen teklif yeni imparatorluğu Yıldız'ın kuracağını gösterdi. Dizinin yeni bölüm fragmanında Halit ile çocukların bir gece konundu mahallesine gittiği görülüyor. Ender'in Şahika'yı kovduğu, Şahika'nın Nadir'in kapısını çaldığı ancak Nadir'in de Şahika'dan gitmesini istediği görülüyor. Fragmanın sonunda ise Nadir'in zehirlenerek yere yığıldığı anlar yer alıyor. Yasak Elma 71. yeni bölüm fragmanı ve 70. son bölüm özeti haberimizde.
YASAK ELMA 71. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
YASAK ELMA 70. SON BÖLÜM ÖZETİ
Ender, Halit’in Leyla’dan şüphelenmesi için elinden geleni yaparken, Şahika artık Leyla’nın işine yaramayacağını düşünüp onu gözden çıkarır.
Yıldız’ın elma pürelerine gelen teklif Yıldız’ın hayatını değiştirirken, Halit’in yaptığı yanlış hamleler imparatorluğun çöküşünü hazırlar.
Nadir, Yıldız'ın kendisinden ayrılmasını kaldıramaz. Tek istediği Yıldız'ı geri kazanmaktır. Bunun için Ender'i görevlendirir.
Şahika, teklifini kabul etmeyen Fatma'yı evden göndermek için bir oyun hazırlar. Ender akıllılık eder ve önlemini alır.
Halit'in Leyla'nın kürtaj olduğu doktorun adını sormasıyla işler karışır.
Amerikalı büyük bir gıda firması Yıldız'ın elma pürelerini satın almak ister. Teklifi duyan Yıldız olduğu yere yığılır.
Şahika artık Leyla’nın işine yaramayacağını düşünüp onu gözden çıkarır.
Halit yaptığı yanlış hamleler sonucunda her şeyini kaybeder.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!