07 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yasak Elma 53. yeni bölüm fragmanı dizinin ekranlara gelen bölümünün ardından merakla bekleniyor. Yasak Elma'da yapılan babalık testlerinde bir türlü Halit'in çıkmaması, Halit'i Yıldız'dan iyice uzaklaştırdı. Leyla'nın aklına gelen bir fikirle Yıldız bebeğe DNA test yaptırdı ve gerçeği öğrendi. Bu gerçek Yıldız'ı yıktı ancak Ender bu durum karşısında büyük bir adım attı ve bebeği bulmak için söz verdi. Ancak aynı gün hastanede doğum yapan bir bebeğin ailesi yurt dışına gittiğini öğrenmesi Ender'i ve Yıldız'ı ümitsizliğe soktu. Tam o an Halit gerçek bebeği Yıldız'a getirdi. Halit'in büyük oyunu gördüğü anlaşılıyor. Ancak bu işi nasıl çözdü bir sonraki bölümde cevap bulacak. Yasak Elma 52. son bölüm özeti ve 53. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.
YASAK ELMA 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 53. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.
YASAK ELMA 52. SON BÖLÜM ÖZETİ
Yıldız, bebeğinin Halit'ten olduğunu ispat etmeye çalışırken, Ender kendisine Yıldız’dan bir fayda gelmeyeceğini anlamıştır.
Şahika, Halit’i tamamen avucunun içine almayı başardığını düşünerek, planının geri kalanını uygulamaya koyar.
Halit, Yıldız’ın ona ihanet ettiğini sanarak Yıldız’ı tamamen hayatından çıkarmak için harekete geçer.
Yıldız perişan bir haldeyken yine ona eski düşmanı el uzatacaktır.
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