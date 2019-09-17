Yasak Elma 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından soruluyor. Üst üste şoke eden gelişmelerin yaşandığı Yasak Elma'da sonunda beklenen Ender hamlesi geldi ve Şahika'nın kurduğu imparatorluğa büyük darbeyi vurdu. Yasak Elma ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

YASAK ELMA 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam yayınlanan bölümünün ardından izleyiciler Yasak Elma 50. yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Ancak henüz Yasak Elma'nın 50. yeni bölüm fragmanı yayınlanmamdı.

YASAK ELME 49. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız’ın hamile olarak yalıya dönmesi, Şahika’nın kurduğu planı alt üst eder.

Şahika, Yıldız ve bebeğinden kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır.

Yıldız bebeğinin geleceği için evde gördüğü kötü muameleye katlanmak zorundadır.

Kaya yeni hayatını yoluna koymaya çalışırken Leyla ile tanışır. Leyla, Kaya’nın hayatına beklemediği sürprizlerle girecektir.