Yasak dönüş yapan harfiyat kamyonu motosiklete çarptı

DHA

Sancaktepe'de yasak dönüş yapan hafriyat kamyonu, karşı şeritten gelen motosiklete çarptı. Kaza da motosikletteki 2 kişi yere savuruldu. Sürücü Metin Karakum hafif yaralanırken, kardeşi Fatih Karakum'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Abdurrahmangazi Mahallesi'nde 18 Haziran Cumartesi günü meydana gelen kazada, 06 BSR 519 plakalı hafriyat kamyonu, yasak olmasına rağmen cadde üzerindeki ışıklardan sola dönüş yaptı. Bu sırada karşı şeritten gelen motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü ve çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAFASINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Sürücü Metin Karaman (35) hafif yaralanırken, kafasında kırıklar oluşan kardeşi Fatih Karakum'un (27) ikinci kez ameliyat edildiği, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü, polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada, güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde kamyon şoförünün yasak olduğu halde cadde üzerindeki ışıklardan dönüş yaptığı, karşı şeritten gelen motosikletliye çarptığı görülüyor.

KAMYON ŞOFÖRÜ KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kazayı gören Metin Dinç, Kamyon şoförü kendi güzergahında gitmedi, buradan dönüş yapıp, yola girmek istedi. O esnada motosiklet kendi şeridinde giderken kamyonla çarpıştı. Motosikletin arkasında oturan iki kişi de düştü. Kasklı olan kişi direğin dibindeydi. O sırada trafiği durdurduk. Yaralıları hastaneye götürdüler. Kasksız olan kişinin durumu iyi değildi. Kasklı olanın durumu iyiydi. Kamyon şoförü kaçmaya çalıştı. Gençler koşup şoförü yakaladılar. Polis ekipleri o şoförü gözaltına alıp araca bindirdi dedi

TERSTEN GİRMEYE ÇALIŞMIŞ

Kazayla ilgili konuşan esnaf Fırat Okuducu Hafriyat kamyonu tersten girmeye çalışmış, karşıdan gelen motosiklete çarptı. Motosiklette bulunan iki kişinin durumları iyi değildi. Motosiklet de kasklı olan kişi daha iyiydi ama, diğeri kasksız bindiği için iyi durumda değildi diye konuştu.