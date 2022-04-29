Yasak av yapan şahıslara ceza yağdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kahramanmaraş Şefliği ekipleri, kekliklerin neslini tehlikeye atan kurak avcılıkla mücadelesine devam ediyor. Gece saatlerinde kurak avı yapıldığı ihbarını değerlendiren ekipler, 4 şahsı yakaladı.

Şahısların, yasadışı avda kullandığı 5 adet canlı mühre ile 3 adet av tüfeğine el konuldu. Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan yaklaşık 30 bin lira idari para cezası kesildi.

Yasadışı avla ilgili denetimlerin aralıksız olarak süreceği belirtildi.