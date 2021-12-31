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Adana'da 'yasak aşk' iddiasıyla vurulan garson kurtarılamadı

Adana'da geçen salı günü çalıştığı restoran 'yasak aşk' iddiasıyla Enes Yıldız tarafından silahla vurulan garson Erdal Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

31.12.2021 - 15:56 | Güncelleme: ABONE OL
'Yasak aşk' iddiasıyla vurulan garson kurtarılamadı
'Yasak aşk' iddiasıyla vurulan garson kurtarılamadı
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DHA

Adana'da Enes Yıldız tarafından (34) garson olarak çalıştığı kebapçıda tabancayla vurulan Erdal Çelik (33), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 28 Aralık günü saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi Kozan Bulvarı'nda meydana geldi. Kebapçıda garson olarak çalışan Erdal Çelik, iş yerinin önünde aralarında husumet olan Enes Yıldız'ın silahlı saldırısına uğradı.

KURŞUNLAR BAŞINA VE OMZUNA İSABET ETTİ

Restorana kaçıp, masanın altına saklanan Çelik'e, Yıldız tabanca ile peş peşe ateş etti. Çelik, başına ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Kaçmaya çalışan Enes Yıldız ise çalışanlarca yakalanıp, dövüldükten sonra gelen polis ekiplerine teslim edildi. Erdal Çelik ise hastaneye kaldırıldı.

'AMCAMIN EŞİYLE İLİŞKİSİ VARDI' İDDİASI

Çeşitli suçlardan 7 kaydı bulunan, ifadesinde "Amcamın eşi ile ilişkisi vardı. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Olay günü de iş yerine gidip, vurdum" diyen Yıldız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yoğun bakımdaki tedavisi süren Erdal Çelik, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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