Yasak aşk iddiası 6 kurşunla bitti!
İzmir'de, evine giderken motosikletten açılan yaylım ateşi sonucu bacaklarına 6 kurşun isabet eden 45 yaşındaki Fuat Kök, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüphelinin, kısa süre önce cezaevinde olduğu ve karısını emanet ettiği arkadaşı ile eşinin ilişkisi olduğu iddiasıyla cinayeti işlediği öğrenildi
İzmir'de olay, önceki gün akşam saat 20.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi Tarla Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine giden Fuat Kök (45), motosiklette bulunan kişi veya kişilerce yaylım ateşine tutuldu.
6 KURŞUNLA KANLAR İÇİNDE YIĞILDI
İHA'da yer alan habere göre bacağına 6 kurşun isabet eden Kök kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI TEDAVİYE ALINDI
Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Fuat Kök, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kök'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
"KARIM SANA EMANET" VE YASAK AŞK İDDİASI
Olay sonrası kaçan cinayet zanlısı M.Ç. ile, zanlıya yardım ettiği değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı. M.Ç.'nin daha önce başka bir suçtan cezaevine girerken, arkadaşı Fuat Kök'e 'Karım sana emanet' dediği, daha sonra da karısı ile Kök'ün ilişkisi olduğunu öğrendiği ve cezaevinden çıktığında da cinayeti bu yüzden işlediğini söylediği öne sürüldü.
M.Ç. ile birlikte gözaltına alınan toplam 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.