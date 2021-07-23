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REZİLLİK! Son dakika: "Ayak basmayın" denen Salda Gölü'nde skandal görüntüler - FOTO HABER

Yasağa rağmen Salda Gölü kıyısında nargile içip, çamur banyosu yaptılar

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, bayramda da yoğun ilgi gördü. Halk plajına gelen ziyaretçiler suya girip, gölün eşsiz güzelliğini izledi. Yasağa aldırış etmeyen bazı ziyaretçiler ise sahile nargile getirip, çamur banyosu yaptı.

23.07.2021 - 12:03 | Güncelleme: GÜNDEM
DHA

  • Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Yüzlerce kişi Salda Gölü'nü görmeye geldi. Göle girişin serbest olduğu bölgelerden halk plajında yoğun kalabalık dolayısıyla adım atacak yer kalmadı. Plaja gelenler göle girip, yüzdü. Bazıları göl kıyısında fotoğraf çektirip, bu anları ölümsüzleştirdi.

     

  • Geçen yıl 15 Ekim'de girişin yasaklandığı Beyaz Adalar kısmına gelen ziyaretçiler ise otomobillerini sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşturulan otoparka bırakarak elektrikli trenler ve golf arabaları ile sahili gezdi.

     

  • İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER

    Salda Gölü'nün halk plajı sahilinde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Salda Gölü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl 1 Ağustos'tan itibaren dumansız hava sahası ilan edilirken, çevresinde sigara içilmesinin yasaklandı.

  • Salda Gölü halk plajı sahiline bir ziyaretçi nargilesiyle gelirken, bir ziyaretçinin ise yasak olmasına rağmen halk plajı sahilinde çukur açıp, çamur banyosu yaptığı görüldü. Ayrıca yine halk plajının kıyısına rögar kapağı atılması dikkati çekti.

  • VALİLİKTEN AÇIKLAMA

    Burdur Valiliği, Salda Gölü'nde bazı ziyaretçilerin sahile nargile getirip, çamur banyosu yaptığı görüntülerin ardından yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

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