Salda Gölü halk plajı sahiline bir ziyaretçi nargilesiyle gelirken, bir ziyaretçinin ise yasak olmasına rağmen halk plajı sahilinde çukur açıp, çamur banyosu yaptığı görüldü. Ayrıca yine halk plajının kıyısına rögar kapağı atılması dikkati çekti.