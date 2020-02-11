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Yasadışı bahis vaadiyle dolandırıcılık yapan çetenin lüks yaşamı ortaya çıktı!

Adana'da, yasa dışı bahis yalanıyla 95 kişiyi 2 milyon 165 bin lira dolandırıp, lüks villalarda yaşayan çete üyesi 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çete üyelerinin, dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları gece kulüplerinde eğlenerek ve son model araçlar satın alarak harcadıklarını gösteren görüntüler ortaya çıktı

11.02.2020 - 11:16 | Güncelleme:
Adana bahis çetesi
DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis oynatmak vaadiyle vatandaşları dolandırılan çetenin peşine düştü.

 

DHA'nın haberine göre, bir ay süren teknik ve fiziki takip sonunda deşifre edilen çeteye yönelik operasyon yapıldı. Adana ile Mersin ve Bartın'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında, çete lideri Mahsun Ş. ile 19 adamı yakalandı.

Şüphelilerin bahis oynayacak kişileri, "Senin adına 300 liralık bahis oynayacağız, bu kupon tutarsa 50 ila 150 bin lira arasında para kazacaksın" diyerek ikna edip, ardından da "Oynadığımız kupon tuttu. Ancak havale parasını ödemen gerekiyor" diyerek dolandırdıkları belirlendi. Aynı yöntemle 95 kişiden 2 milyon 165 bin liralık vurgun yapan çete üyelerinin 5 lüks aracına el konuldu.

AVUKAT YALANI İLE KORKUTMUŞLAR

Çete lideri Mahsun Ş. ile Onur D. ve Taha G.'nin dolandırıcılıktan kazandıkları paralarla gece kulüplerinde eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı. Paralarla çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan çete üyelerinin, para yatıran mağdurları avukat rolüne girip, "Bu parayı ödemezsen devlet senin yasa dışı bahis oynama suçundan peşine düşer" diyerek korkuttukları öğrenildi.

VİLLALAR KİRALAMIŞLAR

Yakalanmamak için şehir şehir gezerek, lüks villalar kiralayan şüphelilerin yüklü miktarda paralarla çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları da tespit edildi. Şüphelilerden çete lideri Mahsun Ş., Onur D. ve Önder A. tutuklandı. 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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