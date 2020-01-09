09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ev hanımları emekli olabilecek mi? Ev hanımları için emeklilik şartları nelerdir? soruları gündeme gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meclis’e getirilen yasa tasarısı ev hanımlarına emeklilik yolunun açıklamasını içeriyor. Tasarı hayata geçerse, belirli şartları taşıyan ev hanımları emekli olabilecek. İşte haberin detayları...
EV HANIMLARI EMEKLİ OLABİLECEK Mİ?
Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti.
EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar.
Kanun teklifi kabul edilirse 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımlarına emekli olma yolu açılıyor. Kanun teklifinde bu şartları sağlayan ev hanımları en az 7200 gün borçlanarak emekli olabilecek.
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