Yasa dışı yakalandı, vatandaşa dağıtıldı

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Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, kayıt dışı avlandığı belirlenen ve el konulan 3 ton balığın dağıtımı Gaziosmanpaşa Meydanında gerçekleştirildi.

Vatandaşların uzun kuyruk oluşturduğu dağıtıma, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Usta, yaklaşık bir aydır ilçede her hafta bir mahallede balık dağıtımı yaptıklarını, vatandaşlara taze balık ikramında bulunduklarını belirtti. REKLAM

Vatandaşlar da uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade etti. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.