Yasa dışı su ürünleri avcılığına 81 ilde denetim

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, deniz ve iç sularda bulunan su ürünlerinin korunup geliştirilmesi yoluyla ülke ekonomisine katkı sunulduğunu, hayvansal gıda ihtiyacının karşılandığını ve biyoçeşitliliğin devamının sağlandığını belirtti.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca su ürünleri stoklarının korunması, sürdürülebilir olarak işletilmesi ve sucul biyoçeşitliliğin devamı için rutin denetimler gerçekleştirildiğini belirten Yumaklı, bu denetimlere ek olarak 25-29 Eylül tarihlerinde 2 bin personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı ve çapraz denetimler yapıldığını ifade etti.

5 GÜNDE 9 BİN 745 DENETİM

Bakan Yumaklı, deniz ve iç sulardaki avcılığa yönelik denetimler kapsamında, 5 günde karaya çıkış noktaları, balık halleri, perakende satış yerleri, yol güzergahları ve soğuk hava depolarında toplam 9 bin 745 denetim yapıldığını kaydetti. Yumaklı ayrıca, bu denetimler sırasında toplam 20 bin 700 metre uzatma ağı ile 22,4 ton su ürününe el konulduğunu ve su ürünleri mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 110 kişi veya iş yerine idari para cezası uygulandığını söyledi.

"DENETİMLER YIL BOYU DEVAM EDECEK"

Denetimlerde vatandaşlardan su ürünlerinin avcılığı ve satışına ilişkin gelen şikayetleri de anlık olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Yumaklı, "Vatandaşlarımızın bol ve sağlıklı deniz ürünü tüketebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürürken sucul ekosistemimizin devamlılığını sağlamanın da gayreti içindeyiz. Balıkçılığın sürdürülebilirliği kapsamında rutin denetimlerimiz yıl boyu kararlılıkla devam edecek. Kuralına uygun avcılık yapan balıkçılarımız ile denetimlerde görev alan değerli mesai arkadaşlarım başta olmak üzere paydaş kurumlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.