Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin silah satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattıktan sonra şüphelinin Ümraniye'deki iş yerini silah imalathanesi olarak kullandığını belirledi.

10 Ekim'de iş yerine yapılan baskında şüpheli Mehmet Nejmi A. (46) yakalandı.

İş yerinde yapılan aramada 9 tabanca, 37 silah sürgüsü, 31 silah gövdesi, 38 boş şarjör, 56 çeşitli ebatlarda namlu, 41 çeşitli ebatlarda şarjör kapağı, 65 fişek, 26 çeşitli ebatlarda sürgü pimi, 29 çeşitli ebatlarda icra mili, 5 horoz, 7 tetik, silah imalatında kullanılan torna makinesi, çok sayıda icra yayı ve namlu yayı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.