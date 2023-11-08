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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yasa dışı bahis ve suç gelirini aklama suçlarına yönelik Sakarya merkezli 3 ilde 'Sibergöz' kod adlı operasyon yapıldığını belirtti.

Buna göre; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen 43 şüpheli, yakalandı. Operasyonda suçtan elde edilen 71 bin 415 TL, muhtelif miktarda döviz ve altın, çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konuldu. Şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3 bin ila 10 bin TL karşılığında temin ettiği, suçtan elde edilen paraları kripto varlık borsalarından kripto varlık alımı yaparak akladığı belirlendi.

Operasyonu düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip ediyoruz. Enselerindeyiz. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.