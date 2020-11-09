Yasa dışı bahis parasını bankadan bir kişiye çektiren şüpheliler yakalandı - İSTANBUL

AA

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım'da Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün takibinde bulunun şüpheli bir kişinin Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki bir bankadan 47 bin lira tutarında şüpheli işlem gerçekleştirdiği ve şüphelinin banka çalışanları tarafından oyalandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bankaya giden polis, şüpheli Erkan P'yi (22) gözaltına aldı. Şüpheli Erkan P. polise verdiği ifadesinde yasa dışı bahisten elde edilen ve hesabına gelen parayı Hasan B. (31) ve Hakan T. (34) adına çektiğini ve bu kişilerin işlem karşılığında kendisine 500 lira ödeme yaptığını anlattı.

Erkan P. şüphelilerle 3 Kasım'da Kağıthane'deki bir börekçide buluşacaklarını anlatması üzerine polis adrese düzenlediği baskınla Hasan B. ve Hakan T. ile Harun S. (29) ve Süleyman A'yı (32) yakaladı.Gözaltına alınan şüphelilerden Hasan B'nin Adana'da meydana gelen dolandırıcılık olayının faili olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan B. tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.