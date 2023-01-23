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İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Kurdukları yasa dışı bahis siteleri ile milyonluk vurgun yapan ikiz kardeşler çetesine yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Diğer şüpheliler elektronik kelepçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bir ay önce düzenlenen operasyonda çetenin lideri ikiz kardeşlerden R.T. tutuklanırken, Makedonya'da bulunan K.T. için yakalama kararı çıkarılmıştı

Giriş: 23.01.2023 - 19:23 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi tutuklandı -Güncel haberler
AA

İzmir merkezli ikiz kardeşler çetesine yönelik yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli daha tutuklandı.

AA'nın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında, geçen yıl 20 Aralık'ta İzmir merkezli 9 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlenmiş, 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İKİZ KARDEŞLERDEN BİRİ TUTUKLANMIŞTI

Yasa dışı bahis şebekesini yönettiği öne sürülen ikiz kardeşlerden R.T.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Makedonya'da bulunduğu öğrenilen diğer ikiz kardeş K.T. hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

20 OCAK'TA 15 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İkiz kardeşlerin yönettiği çeteye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Ocak'ta da İzmir, Diyarbakır, Isparta, Mersin ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli daha yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 9'u elektronik kelepçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

*Fotoğraf: İHA

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