Yasa dışı bahis operasyonunda 33 şüpheli yakalandı - MERSİN

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından 33 kişi hakkında savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı.Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların ikametlerinde bulunan 5 dizüstü bilgisayar, 20 cep telefonu ve 9 harici belleğe el konuldu.

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