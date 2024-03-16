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        Haberler Gündem Yasa dışı bahis operasyonu: 34 tutuklama

        Yasa dışı bahis operasyonu: 34 tutuklama

        İstanbul merkezli 7 ilde, yasa dışı bahisle haksız kazanç sağladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 34'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 01:22 Güncelleme: 16.03.2024 - 01:40
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        Yasa dışı bahis operasyonu: 34 tutuklama
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        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüterek ATM'den "QR kod" ve "Cepbank" yöntemiyle sağladıkları haksız kazancı kripto para borsası vasıtasıyla yurt dışına çıkarıp aklamaya çalışan kişilere yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 60 şüpheliden 34'ü tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla, biri de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polisin firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

        ÖRGÜT AĞI VE FİNANS TRAFİĞİ DEŞİFRE EDİLDİ

        Yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten kişilere yönelik 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların örgüt ağı ve finans trafiği deşifre edilmişti.

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        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kimliği belirlenen şüphelileri yakalamak için İstanbul, Bursa, Muğla, Denizli, Balıkesir, Adana ve İzmir'deki 69 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

        Operasyonda 60 zanlıyı gözaltına alan ekipler, adreslerdeki aramalarda 33 bin 300 lira, 252 dolar, 30 avro, ⁠2 kripto soğuk cüzdan, ⁠2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyale el koymuştu.

        Ekipler, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 600 milyon liralık finansal döngü tespit etmişti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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