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İzmir'de yasa dışı avlanan teknedeki 11 balıkçıya 284 bin lira ceza

İzmir'de yasa dışı avlandığı belirlenen ve deniz polisinin uyarısına uymayan tekne operasyonla durduruldu. Teknedeki 11 balıkçıya, toplam 284 bin 862 lira ceza uygulandı

Giriş: 19.01.2023 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL
Yasa dışı avlanan 11 balıkçıya 284 bin lira ceza
AA

İzmir'de yasa dışı avlanan teknedeki balıkçılara toplam 284 bin 862 lira ceza uygulandı.

İzmir Körfezi'nde deniz polisinin uyarısına rağmen durmayan balıkçı teknesi, 3 sahil güvenlik botu ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Reis Bey teknesi tarafından düzenlenen operasyonla durduruldu.

11 BALIKÇIYA PARA CEZASI

Teknede bulunan kaptan ile 10 tayfaya, yasa dışı su ürünleri avcılığı yapmaları sebebiyle 211 bin 619 lira, Çevre Kanunu kapsamında 73 bin 243 lira olmak üzere toplam 284 bin 862 lira ceza kesildi. Teknedeki 20 kasa balığa el kondu. Seyir emniyetine yönelik eksikleri nedeniyle tekne 3 ay seferden alıkonuldu.

Açıklamada, görevlilerin ceza kesmesine "kendisine zarar vererek engel olmaya çalıştığı" belirtilen tekne kaptanı hakkında kolluk kuvvetine mukavemetten işlem başlatıldığı da belirtildi.

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