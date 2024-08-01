YAŞ kararları ve sonuçları 2024 belli oldu! İşte Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ve sonuçları ile atamalar ve terfiler
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapıldı. Bir yıl aradan sonra toplanan YAŞ'ta; albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemleri, general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı. Toplantının sona ermesinin ardından gözler Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlara ve sonuçlara çevrilmişti. Gelen son dakika haberine göre YAŞ kararları açıklandı. İşte, 2024 YAŞ toplantısı kararları ve sonuçları ile atamalar ve terfiler…
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ), bir yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 1 saat 20 dakika süren toplantının sona ermesinin ardından YAŞ kararları için bekleyiş başladı. Gelen son dakika haberine göre Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı. Terfi, atama gibi kararlar başta olmak üzere 2024 YAŞ toplantısında ele alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. İşte, 2024 YAŞ toplantısı kararları ve sonuçları hakkında merak edilen tüm detaylar…
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YAŞ TOPLANTISI SONA ERDİ!
2024 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, bir yıl aradan sonra 1 Ağustos 2024 Perşembe günü yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı, 1 saat 20 dakika sürdü.
YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alındı.
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YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı.
Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir sene uzatıldı.
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İŞTE ATAMA, TERFİ VE EMEKLİLİK KARARLARI
Toplantı sonrası yapılan açıklamada şu hususlar kaydedildi:
“2024 yılı Yüksek Askerî Şûra Toplantısı, 01 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Başkanlığında icra edilmiştir.
1. 2024 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısında;
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan;
a) Bir üst rütbeye yükseltilecekler,
b) Görev süresi uzatılacaklar,
c) Kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın onayı ile karara bağlanmıştır.
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2. 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere;
a) 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.
b) 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 455 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır.
c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2024 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.
ç) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU’nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.
d) Halen 281 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 327 olacaktır.
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3. 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere;
a) K.K.K.lığından Korgeneraller Levent ERGÜN ve Metin TOKEL Orgeneralliğe;
Dz.K.K.lığından Koramiral Kadir YILDIZ Oramiralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller Tevfik ALGAN ve Gültekin YARALI Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiraller Mustafa KAYA ve Yalçın PAYAL Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneral Yaşar KADIOĞLU Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.
b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller İlker GÖRGÜLÜ, Erman KİRAZ, Mustafa KÖKSAL,
Ferat VURAL, Ahmet GÜLMÜŞ, Rıfat DÖNEL, İlhan İSTANBULLU, Yusuf DİKER ve Zeynel Abidin ERGİNBAŞ Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Serhat SÖZBİR, Mehmet Emre SEZENLER, Mevlüt Savaş BİLİCAN ve Recep Erdinç YETKİN Tümamiralliğe;
Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Mete KUŞ ve Sadık UYGUR Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.
Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz.
Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz.”
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